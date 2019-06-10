Світоліна піднялася на дві позиції у світовому рейтингу найкращих тенісисток

Перша українська ракетка, тенісистка Еліна Світоліна поліпшила свою позицію у світовому рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA) за підсумками відкритого чемпіонату Франції.

У новому рейтингу, який був оприлюднений 10 червня Світоліна змогла піднятися з дев'ятої на сьому сходинку. Це сталося через те, що в минулому році у Франції українська тенісистка також не пройшла далі третього кола, а конкурентки у провідній світовій десятці втратили в Парижі більше очок, ніж наша спортсменка.

І ще: Португалія – Нідерланди: дивитись відео голів та огляд фіналу Ліги націй

Також значно поліпшила свої позиції в рейтингу WTA 16-річна Марта Костюк. Завдяки виходу в фінал турніру Міжнародної федерації тенісу (ITF) в Польщі Костюк піднялася відразу на 28 рядків і тепер займає 178 місце.

Читайте також: Шахтар оновив харківський стадіон Металіст (фото)