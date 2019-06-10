Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
ЗНО Чорнобиль Євро 2020

Світоліна піднялася на дві позиції у світовому рейтингу найкращих тенісисток

  • 25
Еліна Світоліна - фото 1
Еліна Світоліна / instagram

Перша українська ракетка, тенісистка Еліна Світоліна поліпшила свою позицію у світовому рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA) за підсумками відкритого чемпіонату Франції.

У новому рейтингу, який був оприлюднений 10 червня Світоліна змогла піднятися з дев'ятої на сьому сходинку. Це сталося через те, що в минулому році у Франції українська тенісистка також не пройшла далі третього кола, а конкурентки у провідній світовій десятці втратили в Парижі більше очок, ніж наша спортсменка.

І ще: Португалія – Нідерланди: дивитись відео голів та огляд фіналу Ліги націй

Світоліна піднялася на дві позиції у світовому рейтингу найкращих тенісисток - фото 333143

Також значно поліпшила свої позиції в рейтингу WTA 16-річна Марта Костюк. Завдяки виходу в фінал турніру Міжнародної федерації тенісу (ITF) в Польщі Костюк піднялася відразу на 28 рядків і тепер займає 178 місце.

Читайте також: Шахтар оновив харківський стадіон Металіст (фото)

Джерело: wtatennis
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Як користуватися смартфоном влітку: поради, які врятують ваш гаджет
  • 04 червня, 15:14
  • 1447
ТОП-5 видів чоловічого літнього взуття: що, куди і з чим носити
  • Вчора, 14:50
  • 243
Сучасний рок: нова музика тижня, яку варто почути
  • 08 червня, 14:23
  • 188
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Спорт