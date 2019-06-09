Шахтар оновив харківський стадіон Металіст (фото)

Після завершення сезону агрономічна служба Шахтаря провела планову реновацію газону на ОСК Металіст. Дивіться, як це було!

Про оновлення повідомив директор з експлуатації "Шахтар-Сервіс" Вадим Гунько.

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Він підкреслив, що на прохання головного тренера національної збірної Андрія Шевченка, роботи перенесли з травня на 5-7 червня. "Реновація газону зазвичай проводиться раз на два роки. Враховуючи інтенсивність тренувань та змагань на ОСК Металіст, де грають два клуби і збірна України, оновлення необхідне щорічно..."

Також він зазначив, що нинішні погодні умови складно назвати сприятливими для росту трави. "Назвати цьогорічні погодні умови в Україні сприятливими для росту трави важко, але ми знаємо, як впоратися з такими труднощами. Газон буде рости, і в кінці липня ми маємо отримати хороше міцне покриття", – зазначив Гунько.

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