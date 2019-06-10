Португалія – Нідерланди: дивитись відео голів та огляд фіналу Ліги націй

9 червня відбувся фінал Ліги націй, у якому зустрілися Португалія та Нідерланди. Дізнайтеся, хто ж став першим в історії переможцем турніру, а також дивіться відео голів та огляд матчу!

Фаворитом фіналу Ліги націй букмекери вважали збірну Португалії – і вони не помилилися в прогнозі! Водночас перевага команди Кріштіану Роналду виявилася мінімальною.

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З перших хвилин матчу ініціативу захопили Нідерланди, однак португальці створили більше небезпечних моментів завдяки контратакам. Рахунок у матчі вдалося відкрити лише в другому таймі: на 60-й хвилині Бернарду Сілва зробив пас під удар Гонсало Гуедесу, а той пробив точно в кут воріт голландців.

Відео голу Гуедесу (Португалія):

Цей гол став вирішальним у фіналі турніру, адже жодна з команд більше не відзначилася в поєдинку. Таким чином Португалія виграла перший в історії трофей Ліги націй!

Дивитись онлайн огляд матчу 09-06-2019:

Відзначимо, що бронзу завоювала Англія, яка в матчі за 3-е місце перемогла у серії пенальті Швейцарію.

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