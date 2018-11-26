Світоліна обнадіяла фанатів несподіваним знімком

Перша ракетка України Еліна Світоліна в міжсезоння не забуває про тренування.

Найкраща тенісистка нашої країни у себе в Instagram виклала фото з тренажерного залу, де замість ракетки в руках тримає важку штангу.

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Фанати в коментарях бурхливо відреагували на вправу "мертва тяга" (тяга на прямих ногах, призначена для розвитку задньої поверхні стегна), яку робить в кадрі спортсменка. Більшість шанувальників раді, що Еліна демонструє підтягнуті сідниці.

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