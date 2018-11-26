Леся Нікітюк прокоментувала результати фіналу Танців з зірками

Ведуча Леся Нікітюк жартома зазначила, що кубок у неї вже є.

25 листопада відбувся грандіозний фінал шоу Танці з зірками. Глядачі і судді визначили переможців сезону, якими стали пара Ігоря Ласточкіна та Ілони Гвоздьової.

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Цікаво, що до трійки суддів приєднався Володимир Зеленський. Бронзовим призером проекту визнані Іраклі Макацарія і Яна Заєць, а срібними – Леся Нікітюк і Максим Єжов. На сторінці в Instagram екс-ведуча "Орла і решки" прокоментувала своє друге місце. Телезірка відзначила, що виходила на паркет для людей.

"Фінал для мене був чотирнадцятим! Наш кожен виступ був фінальним. Так! Ми кожен раз танцювали як в останній раз, але завдяки людям, які нас підтримували ми проходили далі і робили все можливе, щоб щонеділі відволікти глядачів від буденних справ... школа, садок, робота, комуналка! Ми робили шоу, для того щоб ви усміхалися, танцювали для всіх високих дівчат, для звичайних людей, які важко працюють на заводах, базарах! Молоді, яка з невеликих міст і яка не вірить, що можна досягти висот без грошей. І я вважаю, що у нас це вийшло! За весь цей час я зрозуміла одну річ. Танець як життя! Кожен його елемент, як і певний етап життя, може бути красивим, чи ні, може бути радісним, а може бути болючим! Комусь це сподобається, а комусь ні! Але головне щоб кожен танець, як і певний етап життя, закінчувався оваціями! А наші з Максом танці постійно закінчувалися оваціями! Ми виграли найдорожчий приз – приз глядацьких симпатій! А кубок мені тато ще до початку шоу зробив! Чемпіони щороку змінюються, а #багіняламіната одна! Окремий респект людям, які вірили і знають, що я танцюю і що танець був", – написала зірка.

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