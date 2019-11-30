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Стало відомо, скільки Світоліна заробила за сезон

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Еліна Світоліна - фото 1
Еліна Світоліна / xsport

Авторитетне видання Forbes опублікувало гонорари найкращих тенісистів сезону. Серед них і наша Еліна Світоліна.

Так, за даними видання, перша ракетка України і шоста ракетка світу Еліна Світоліна заробила за минулий сезон $6 млн, потрапивши в ТОП-5. За інформацією Forbes, серед жінок найбільше заробила переможниця "Ролан Гаррос" Ешлі Барті $11 млн.

І ще: Серена Вільямс подумала, що вона перша ракетка світу і вийшла на корт завчасно: відео

Рейтинг тенісисток WTA:

  • Ешлі Барті (Австралія) 11 307 587
  • Сімона Халеп (Румунія) 6 962 442
  • Наомі Осака (Японія) 6 788 282
  • Бьянка Андрееску (Канада) 6 504 150
  • Еліна Світоліна (Україна) 6 126 335

Серед чоловіків більше за всіх заробив володар двох шоломів – Рафаель Надаль. Він отримав більше $16 млн.

Рейтинг гравців ATP:

  • Рафаель Надаль (Іспанія) 16 349 586
  • Новак Джокович (Сербія) 13 372 355
  • Роджер Федерер (Швейцарія) 8 716 975
  • Домінік Тім (Австрія) 8 000 223
  • Данило Медведєв (Росія) 7 902 912

Вихід у фінал Підсумкового турніру WTA дозволив Світоліній заробити 1080 очок в рейтингу. У минулому році Світоліна завершила сезон на четвертому місці найкращих тенісисток світу, а в 2017 році також була шостою.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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