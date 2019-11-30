Стало відомо, скільки Світоліна заробила за сезон

Авторитетне видання Forbes опублікувало гонорари найкращих тенісистів сезону. Серед них і наша Еліна Світоліна.

Так, за даними видання, перша ракетка України і шоста ракетка світу Еліна Світоліна заробила за минулий сезон $6 млн, потрапивши в ТОП-5. За інформацією Forbes, серед жінок найбільше заробила переможниця "Ролан Гаррос" Ешлі Барті $11 млн.

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Рейтинг тенісисток WTA:

Ешлі Барті (Австралія) 11 307 587

Сімона Халеп (Румунія) 6 962 442

Наомі Осака (Японія) 6 788 282

Бьянка Андрееску (Канада) 6 504 150

Еліна Світоліна (Україна) 6 126 335

Серед чоловіків більше за всіх заробив володар двох шоломів – Рафаель Надаль. Він отримав більше $16 млн.

2019 season is in the . It takes A TEAM! pic.twitter.com/K79IxSgZ5U — Elina Svitolina (@ElinaSvitolina) November 3, 2019

Рейтинг гравців ATP:

Рафаель Надаль (Іспанія) 16 349 586

Новак Джокович (Сербія) 13 372 355

Роджер Федерер (Швейцарія) 8 716 975

Домінік Тім (Австрія) 8 000 223

Данило Медведєв (Росія) 7 902 912

Вихід у фінал Підсумкового турніру WTA дозволив Світоліній заробити 1080 очок в рейтингу. У минулому році Світоліна завершила сезон на четвертому місці найкращих тенісисток світу, а в 2017 році також була шостою.

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