Світоліна і ще три українки потрапили у топ-100 рейтингу WTA

Відразу чотири представниці України розташувалися в першій сотні списку лідерів за розміром зароблених призових у WTA в сезоні-2020.

Підсумковий рейтинг за призовими в 2020 році очолює американка Софія Кенін. В активі чемпіонки Australian Open і фіналістки Ролан Гаррос більше $ 4,3 млн за рік.

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У топ-5 також потрапили Наомі Осака (~ $ 3,4 млн), Іга Свьонтек (~ $ 2,3 млн), Вікторія Азаренко (~ $ 2 млн) і Гарбінє Мугуруса (~ $ 1,9 млн). У першій сотні рейтингу чотири українки: Еліна Світоліна на 27 місці ($ 625 тисяч), Даяна Ястремська на 43-му ($ 486 тисяч), Марта Костюк на 75-му ($ 322 тисячі), Катерина Козлова на 99-му ($ 263 тисячі). У загальному рейтингу WTA Світоліна наближається до позначки в $ 20 млн призових за кар'єру. До цієї цифри в історії Тура дійшли 18 тенісисток (очолює цей список Серена Вільямс з активом в майже $ 94 млн).

Як мінімум $ 50 тисяч за підсумками 2020 року заробили 253 тенісистки, з них 182 заробили як мінімум $ 100 тисяч.

Костюк

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