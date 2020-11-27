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Французький автомобільний бренд показав преміальний седан з витратою палива 1,5 л/100 км

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Седан DS 9 - фото 1
Седан DS 9 / dsautomobiles

У Європі офіційно дебютував новий седан преміумкласу DS 9. Новинка займе першу позицію у модельній лінійці французького бренду.

Автомобіль побудований на платформі EMP2. На вибір пропонується три варіанти силових агрегатів – класичний бензиновий ДВС PureTech 225, а також два гібриди – E-TENSE 225 і E-TENSE 4×4 360. Ще один гібридний варіант зі збільшеним запасом ходу E-TENSE 250 з'явиться трохи пізніше.

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Французький автомобільний бренд показав преміальний седан з витратою палива 1,5 л/100 км - фото 436843

Саме у версії E-TENSE 225 у гібридному режимі обіцяють витрату палива лише 1,5 л/100 км. А на електротязі авто здатне подолати до 48 км завдяки батареї енергомісткістю 11,9 кВтг.

Крім цього, DS 9 оснащується системами напівавтоматичного управління 2-го рівня, а в списку опцій є активна підвіска, адаптивні світлодіодні фари, аудіосистема Focal Electra, системи безключового доступу і запуску двигуна, нічного бачення, контролю за станом водія і "сліпими" зонами, розпізнавання дорожніх знаків і екстреного гальмування.

Для моделі будуть запропоновані 5 особливих кольорів кузова: Pearl White, Midnight Blue, Pearl Crystal, Artense Grey і Perla Nera Black. Найелегантніший автомобіль сучасної Франції оцінили у 47,7 тисячі євро за версію з ДВС, а топова E-TENSE 4×4 360 обійдеться мінімум у 80 тисяч євро. Перші екземпляри надійдуть до покупців у вересні 2021 року.

Французький автомобільний бренд показав преміальний седан з витратою палива 1,5 л/100 км - фото 436841
Французький автомобільний бренд показав преміальний седан з витратою палива 1,5 л/100 км - фото 436845
Французький автомобільний бренд показав преміальний седан з витратою палива 1,5 л/100 км - фото 436844
Французький автомобільний бренд показав преміальний седан з витратою палива 1,5 л/100 км - фото 436842

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Джерело: dsautomobiles
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