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Справжня легенда футболу: найкращі голи Дієго Марадони
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25 листопада, у віці 60 років помер футболіст Дієго Марадона. За попередньою інформацією у легенди спорту раптово зупинилося серце. Радіо МАКСИМУМ пригадує найкращі голи легендарного футболіста Дієго Марадони, які досі вражають!
Зауважимо, що 4 листопада особистий лікар Дієго Марадони Леопольд Луке розповів про операцію, яку провели легенді аргентинського футболу. Він зазначив, що хірургічне втручання було успішним. З лікарні Марадону виписали 12 листопада. І через майже 2 тижні, 25 листопада серце футболіста зупинилося.
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Пригадаймо разом найкращі голи Дієго Марадони, справжньої легенди футболу!
"Рука Бога". Про цей гол говорили навіть ті, хто не знає майже нічого про футбол. Гол Марадона забив на 51-й хвилині чвертьфіналу чемпіонату світу з футболу 1986 року. Тоді його команда грала проти Англії. А сам "удар", якщо його можна так назвати, отримав прізвисько "рука Бога".
Гол століття. У цьому ж поєдинку Дієго Марадона зумів забити ще один гол, який потрапив в історію. Це відбулося на 54-й хвилині. І саме цей удар вважають найкращим голом в історії чемпіонатів світу. Мовиться про результати опитування на сайті FIFA.
А у цьому відео можете подивитися 10 найкращих голів Дієго Марадони:
Цей же ролик дозволить пригадати собі фінти, якими володів легендарний футболіст Дієго Марадона:
Додамо, що 30 жовтня команда Марадони "Хімнасія і Есгріма" провела матч, який присвятила 60-річчю свого головного тренера. Під час нього Дієго отримав пам'ятну дошку, але, на жаль, не залишився дивитися матч у зв'язку з поганим самопочуттям!
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