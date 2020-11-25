Справжня легенда футболу: найкращі голи Дієго Марадони

25 листопада, у віці 60 років помер футболіст Дієго Марадона. За попередньою інформацією у легенди спорту раптово зупинилося серце. Радіо МАКСИМУМ пригадує найкращі голи легендарного футболіста Дієго Марадони, які досі вражають!

Зауважимо, що 4 листопада особистий лікар Дієго Марадони Леопольд Луке розповів про операцію, яку провели легенді аргентинського футболу. Він зазначив, що хірургічне втручання було успішним. З лікарні Марадону виписали 12 листопада. І через майже 2 тижні, 25 листопада серце футболіста зупинилося.

Це цікаво: Ексфутболіст Динамо віддав свого сина в академію Шахтаря

Пригадаймо разом найкращі голи Дієго Марадони, справжньої легенди футболу!

"Рука Бога". Про цей гол говорили навіть ті, хто не знає майже нічого про футбол. Гол Марадона забив на 51-й хвилині чвертьфіналу чемпіонату світу з футболу 1986 року. Тоді його команда грала проти Англії. А сам "удар", якщо його можна так назвати, отримав прізвисько "рука Бога".

Гол століття. У цьому ж поєдинку Дієго Марадона зумів забити ще один гол, який потрапив в історію. Це відбулося на 54-й хвилині. І саме цей удар вважають найкращим голом в історії чемпіонатів світу. Мовиться про результати опитування на сайті FIFA.

А у цьому відео можете подивитися 10 найкращих голів Дієго Марадони:

Цей же ролик дозволить пригадати собі фінти, якими володів легендарний футболіст Дієго Марадона:

Додамо, що 30 жовтня команда Марадони "Хімнасія і Есгріма" провела матч, який присвятила 60-річчю свого головного тренера. Під час нього Дієго отримав пам'ятну дошку, але, на жаль, не залишився дивитися матч у зв'язку з поганим самопочуттям!

Читайте також: У Німеччині воротар забив автогол століття: курйозне відео