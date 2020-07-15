Світлана Лобода зухвало продефілювала у крихітному платті: спокусливе відео

Ефектна співачка Світлана Лобода у надкороткій сукні продемонструвала сексуальне дефіле. Зірка пройшлася на високих підборах, покрутивши сідницями перед камерою. Гарячий ролик з'явився на сторінці зірки в Instagram.

На кадрах Лобода швидким кроком йде спиною до камери по вузькому коридорі під трек Джастіна Тімберлейка SexyBack. Зірка одягнена в біле коротеньке плаття, яке ледь прикриває її сідниці. Образ красуня доповнила босоніжками на високих підборах і розпущеним волоссям.

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Після дефіле по коридору, артистка піднімалася сходами вгору, демонстративно рухаючи при цьому сідницями перед камерою.

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