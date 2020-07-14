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Дружина Монатіка заінтригувала новими фото

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Зіркова пара - фото 1
Зіркова пара / ivona

Дружина українського артиста MONATIK Ірина Демічева поділилася літніми кадрами з домашньої фотосесії, які наштовхнули фоловерів на думку, що пара готується стати батьками.

Яскраві фото Іра оприлюднила на особистій сторінці в Instagram.

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Ірина постала перед камерою в малиновому сарафані вільного крою з акцентом на декольте. Пишний фасон вбрання спровокував чутки про вагітність Демічевої. "Ірочка, ви прекрасні. Щасливе положення вже не приховати", "Що правда буде малюк?", "Ви вагітні?", – пишуть шанувальники зіркової пари. Сама ж Ірина ці домисли ніяк не коментує.

Цікаво, що знімки зробив старший син пари Даня. "Безцінна фотосесія, бо фотограф – старший син. Для гарного кадру потрібно – супер чудову сукню", – написала Ірина.

Дружина Монатіка заінтригувала новими фото - фото 415842

Дружина Монатіка заінтригувала новими фото - фото 415843

Дружина Монатіка заінтригувала новими фото - фото 415844

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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