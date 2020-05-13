Світлана Лобода завела мережу спокусливою фігурою у спідній білизні: пікантні кадри

Сексуальна співачка Світлана Лобода під час карантину вирішила похизуватися своєю фігурою і своєю талановитою 9-річною дочкою Євою, яка фотографувала зіркову маму. Спокусливими фото красуня поділилася в Instagram.

Так, на свіжих знімках 37-річна Світлана Лобода позує дочці у ванній, розпахнувши при цьому халат. Для фото зірка приміряла також спортивну спідню білизну чорного кольору, яку відверто демонструє на камеру. До речі, дівчинку, яка знімає маму, видно в дзеркалі.

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"Мені здається, самоізоляція йде на користь, як думаєте? Фото моєї улюбленої Єви", – прокоментувала кадри артистка.

Підписники красуні відзначили, що Лобода має чудовий вигляд і перебуває у прекрасній фізичній формі. Також багато хто написав, що дочка зіркової мами прекрасно впоралася і у неї вийшли відмінні фото.

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