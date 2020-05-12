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Коронавірус Карантин День матері

Ірина Білик вразила мережу кардинальною зміною іміджу: ефектне фото

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Ірина Білик - фото 1
Ірина Білик / instagram

Популярна українська співачка Ірина Білик вирішила поекспериментувати зі своїм іміджем. Фотографією в новому образі 50-річна зірка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Так, на свіжому ефектному знімку Ірина Білик позує з короткою стрижкою і в стильному синьому брючному костюмі. Крім того, Ірина сфотографована у зухвалій позі, сидячи на стільці.

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"Карантин на всіх вплинув по різному. А які зміни відбулися у вас в період карантину?" – написала під фотографією співачка.

Шанувальники, побачивши Білик в новому іміджі, були у захваті від зовнішнього вигляду зірки. У коментарях користувачі засипали артистку компліментами.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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