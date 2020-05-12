Настя Каменських показала кадр у ліжку

Співачка Настя Каменських поділилася пікантним фото, позуючи на ліжку з собачкою. Шанувальники у захваті від Насті!

Відома українська співачка Настя Каменських, яка виступає під псевдонімом NK, останнім часом кардинально змінила образ і схудла, чим і хвалиться на своїй сторінці в Instagram.

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Нещодавно знаменитість виставила кумедне ранкове селфі з їх з Потапом собачкою Мімі, яку так обожнюють фанати. Так, артистка позувала, лежачи на ліжку у толстовці-оверсайз ніжно-рожевого кольору і з маскою на обличчі, розповівши трохи про свої ранкові ритуали і заінтригувавши новою піснею "Спогади", а також іспаномовним альбомом.

Фоловери залишилися в захваті і засипали Настю компліментами.

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