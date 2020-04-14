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Світлана Лобода завела мережу спокусливими архівними фото

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Світлана Лобода - фото 1
Світлана Лобода / instagram

Сексуальна українська співачка Світлана Лобода поділилася з шанувальниками пікантними архівними фото, які були зроблені після пологів. Знімки уже оцінили підписники красуні в Instagram.

Так, на опублікованих фото Світлана Лобода позує у відвертому купальнику з леопардовим принтом і шкіряній куртці. Зірка знялася на пляжі в декількох позах, вигідно продемонструвавши спокусливі вигини фігури. Примітно, що ці кадри були зроблені через два місяці після народження другої дочки.

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Шанувальники Лободи були вражені її зовнішнім виглядом, пожартувавши, що вона відьма, якщо може так виглядати після пологів.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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