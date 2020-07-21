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Світлана Лобода спокусила мережу відвертою сукнею

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Світлана Лобода - фото 1
Світлана Лобода / instagram

Ефектна співачка Світлана Лобода своїм новим фото захопила шанувальників. Артистка позувала у спокусливому вечірньому вбранні.

На свіжому сексуальному фото 37-річна Лобода відображена в чорному довгому платті на бретельках, яке вигідно підкреслило струнку фігуру красуню.

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Зірка сидить на стільці біля барної стійки. Поряд з нею стоїть келих з коктейлем. Кадр зроблений пізно ввечері. Ззаду артистки видно великий яскравий Місяць.

"І нехай весь світ зачекає?" – прокоментувала знімок Лобода.

Світлана Лобода спокусила мережу відвертою сукнею - фото 416614

Світлана Лобода спокусила мережу відвертою сукнею - фото 416615

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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