Зухвала Могилевська позувала компанії напівголих пілотів: розкуте фото

Наталя Могилевська кардинально змінила імідж, пофарбувавши волосся у світлий колір та оголосила про настання в житті білої злітної смуги. Але зміни торкнулися не тільки співачки, але й її танцюристів. Так, артистка позувала в досить відвертій сукні з гарячим шоу-балетом.

Так, Наталя Могилевська красувалася в оновленому образі – з білим волоссям в атласній сукні апельсинового кольору з рожевою вставкою і високим пікантним розрізом. Швидше за все, фото було зроблено в рамках концерту до святкування 15-річчя програми "Світське життя".

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Компанію зірці склали спортивні красені з її шоу-балету, яких вона назвала своїми "пілотами". "Цього вечора про мій балет говорили не менше, ніж про мене. Що скажете, як вам мої пілоти?" – кокетливо прокоментувала кадр Наталя.

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