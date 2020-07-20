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Настя Каменських спокусила мережу гарячим образом у короткому платті
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Зваблива українська співачка Настя Каменських порадувала шанувальників свіжою серією сексуальних знімків. Красуня показала фото в короткій сукні на тлі водойми.
На кадрах Настя Каменських позує в сарафані вільного крою світло-бежевого кольору з чорною вишивкою. Артистка сфотографувалася біля річки, яка поросла очеретом і покрита болотною тванню. На спокусливих знімках красуня підіймає короткий наряд, демонструючи оголені ноги і стегна.
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У коментарі Каменських написала, що вона любить Україну і "мати природу". Ймовірно кадри були зроблені напередодні свята Івана Купала, коли зірка відвідала рідних в сільській місцевості.
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