Настя Каменських спокусила мережу гарячим образом у короткому платті

Зваблива українська співачка Настя Каменських порадувала шанувальників свіжою серією сексуальних знімків. Красуня показала фото в короткій сукні на тлі водойми.

На кадрах Настя Каменських позує в сарафані вільного крою світло-бежевого кольору з чорною вишивкою. Артистка сфотографувалася біля річки, яка поросла очеретом і покрита болотною тванню. На спокусливих знімках красуня підіймає короткий наряд, демонструючи оголені ноги і стегна.

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У коментарі Каменських написала, що вона любить Україну і "мати природу". Ймовірно кадри були зроблені напередодні свята Івана Купала, коли зірка відвідала рідних в сільській місцевості.

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