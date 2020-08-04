Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин

Світлана Лобода повністю оголилася на камеру: інтимне фото

  • 73
Світлана Лобода - фото 1
Світлана Лобода / instagram

Епатажна співачка Світлана Лобода знялася повністю оголеною. Відвертим кадром красуня поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Так, на свіжому пікантному фото Світлана Лобода відображена сидячи на білому стільці на фоні моря. Артистка позує спиною до камери, поставивши одну ногу на стілець. Однією рукою зірка спирається на спинку крісла, а пальцями іншої доторкається до чола, поклавши лікоть на коліно.

І ще: Настя Каменських отримала Золоту кнопку YouTube

При цьому на артистці немає спідньої білизни та одягу, але на знімку видно тільки голу спину і частково стегно.

Читайте також: Слава Камінська похизувалася розкішним декольте

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Не зовсім флагмани: ТОП найкрутіших смартфонів 2020 року
  • 30 липня, 14:12
  • 154
Відпочинок на Херсонщині 2020: куди поїхати, що подивитись і скільки це коштує
  • 20 липня, 18:07
  • 860
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2459961
Загрузка...
Новини