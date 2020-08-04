Світлана Лобода повністю оголилася на камеру: інтимне фото

Епатажна співачка Світлана Лобода знялася повністю оголеною. Відвертим кадром красуня поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Так, на свіжому пікантному фото Світлана Лобода відображена сидячи на білому стільці на фоні моря. Артистка позує спиною до камери, поставивши одну ногу на стілець. Однією рукою зірка спирається на спинку крісла, а пальцями іншої доторкається до чола, поклавши лікоть на коліно.

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При цьому на артистці немає спідньої білизни та одягу, але на знімку видно тільки голу спину і частково стегно.

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