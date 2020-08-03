Слава Камінська похизувалася розкішним декольте

Співачка Слава Камінська показала сексуальне фото з залаштунків Танців з зірками. Шанувальники у захваті!

Популярна українська співачка Слава Камінська, яка виступає в складі групи НеАнгели, часто радує фанатів яскравими публікаціями у своєму Instagram.

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Цього разу співачка виклала в мережу відверте фото, мабуть, з шоу "Танці з зірками", куди повернулася в новому сезоні. До слова, вже відомо, що танцювати Слава буде з хореографом Дмитром Дікусаром.

На новому знімку Камінська позує в яскравій напівтемряві на тлі світломузики. На ній блискуче танцювальне плаття з приголомшуючим декольте, під яким немає білизни, і яке красиво підкреслює всю красу фігури. Волосся зірки розпущене і красиво укладене, а на її обличчі яскравий сценічний макіяж.

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