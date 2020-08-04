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Настя Каменських отримала Золоту кнопку YouTube

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Настя Каменських - фото 1
Настя Каменських / instagram

Українська співачка Настя Каменських отримала Золоту кнопку від YouTube. Ролик з моментом вручення таблички зірка показала на своїй сторінці в Instagram.

Нагороду Настя Каменських отримала за перший мільйон підписників на її YouTube-каналі NK. При цьому кожен епізод відеоблогу співачки потрапляє в тренди YouTube-Україна і збирає мільйони переглядів.

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На поточний момент канал Каменських в цілому нараховує близько 400 мільйонів переглядів і 125 мільйонів підписників. Крім цього, свій блог артистка організувала першою серед українських попспівачок. Аудиторія красуні складається з користувачів країн СНД, Іспанії, Туреччини, США і країн Латинської Америки.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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