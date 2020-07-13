Світлана Лобода похизувалася стрункою фігурою в бікіні: пікантні фото

Епатажна співачка Світлана Лобода порадувала шанувальників спокусливими літніми кадрами у бікіні. Відповідний знімок зірка опублікувала на особистій сторінці в Instagram.

Світлана Лобода поділилася з підписниками гарячими фото у звабливих образах. Так, на одному з кадрів співачка позувала на тлі моря у відвертому купальнику з леопардовим принтом. Наряд вигідному підкреслив апетитні форми красуні.

І ще: Українська Кардашян завела мережу пружними формами

На другому ж фото Лобода постала у більш розслабленому образі, проте все ж у купальнику. Артистка сфотографувалася сидячи у підвісному кріслі з книгою в руках, продемонструвавши струнку фігуру.

"Пандемія внесла зміни в графік і ритм життя кожного з нас. Перший час було некомфортно без роботи, без звичного спілкування, швидкості, але незабаром з'явилася легкість і бажання зупинитися і спробувати щось нове. Уже кілька тижнів я займаюся акторською майстерністю, багато читаю, проводжу час з дітьми, насолоджуюся кожним моментом життя, ніби тільки зараз усвідомила, наскільки час швидкоплинний", – прокоментувала останній кадр Лобода.

Читайте також: Оля Цибульська захопила фігурою в купальнику