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Світлана Лобода похизувалася стрункою фігурою в бікіні: пікантні фото

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Світлана Лобода - фото 1
Світлана Лобода / Instagram

Епатажна співачка Світлана Лобода порадувала шанувальників спокусливими літніми кадрами у бікіні. Відповідний знімок зірка опублікувала на особистій сторінці в Instagram.

Світлана Лобода поділилася з підписниками гарячими фото у звабливих образах. Так, на одному з кадрів співачка позувала на тлі моря у відвертому купальнику з леопардовим принтом. Наряд вигідному підкреслив апетитні форми красуні.

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На другому ж фото Лобода постала у більш розслабленому образі, проте все ж у купальнику. Артистка сфотографувалася сидячи у підвісному кріслі з книгою в руках, продемонструвавши струнку фігуру.

"Пандемія внесла зміни в графік і ритм життя кожного з нас. Перший час було некомфортно без роботи, без звичного спілкування, швидкості, але незабаром з'явилася легкість і бажання зупинитися і спробувати щось нове. Уже кілька тижнів я займаюся акторською майстерністю, багато читаю, проводжу час з дітьми, насолоджуюся кожним моментом життя, ніби тільки зараз усвідомила, наскільки час швидкоплинний", – прокоментувала останній кадр Лобода.

Світлана Лобода похизувалася стрункою фігурою в бікіні: пікантні фото - фото 415565

Світлана Лобода похизувалася стрункою фігурою в бікіні: пікантні фото - фото 415566

Світлана Лобода похизувалася стрункою фігурою в бікіні: пікантні фото - фото 415567

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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