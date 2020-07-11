Оля Цибульська захопила фігурою в купальнику

Українська співачка Ольга Цибульська порадувала своїх шанувальників відвертим знімком в купальнику. Кадр знаменитість розмістила в своєму Instagram.

На фото 34-річна артистка позує біля дерева. На ній купальник з леопардовим принтом. Співачка продемонструвала струнку фігуру. Перш за все виконавиця поцікавилася у своїх фоловерів, чи подобається їм таке забарвлення.

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Також Цибульська заявила, що не любить шопінг. Вона додала, що за речами відправляє свого стиліста. А сама іноді за кордоном заходить в дивні магазини і купує чарівні речі.

"Тому що туфлі від Gucci, куплені на останні гроші в Парижі, коштують мільярд поцілунків до ранку під Лувром і тисячі історій, які можна розповісти дітям тільки після 18. Тому що мама ще та гаряча штучка!", – написала Цибульська. Її фото і шопінгові одкровення отримали понад 22 тисячі лайків.

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