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"Світ почує – ти кричи": співачка GARNA презентувала потужну пісню "Знай"

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"Світ почує – ти кричи": співачка GARNA презентувала потужну пісню "Знай" - фото 1

Співачка Garna оприлюднила новий кліп на пісню "Знай", якою закликає робити вибір, який визначить наше світле майбутнє. Слухайте потужну пісню про кожного з нас!

Співачка Garna наголошує, що її мета полягає у тому, щоб дарувати своїм слухачам спектр найсвітліших відчуттів, гріти серця та запалювати душі.

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Це хроніка нашого болю і переживань під час війни, з яких виростають віра, впевненість і незламність. Це наше звернення до Бога зійти на землю і побачити весь цей жах зблизька. Це наш заклик до українського народу: ставати сильнішими, ставати кращими, по-справжньому вільними та свідомими", – коментує співачка.

Слухати пісню GARNA – Знай:

Слова пісні GARNA – Знай:

1.
Тримай, ми на краю землі,
Шукаємо спасіння
Запалюєм вогні
Наступним поколінням

Не мовчи
Світ почує – ти кричи.

Приспів:

Знай,
Майбутнє своїй землі,
Обираєм, знай!
Ми вільні люди.
Своїй землі не віддамо,
Ти знай!

2.
Серця стук, неначе азбукою Морзе.
У руках ми затискаєм сльози.

Не мовчи
Світ почує – ти кричи.

До теми: Українські пісні про друзів, від яких неможливо втримати емоції

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