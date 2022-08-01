"Світ почує – ти кричи": співачка GARNA презентувала потужну пісню "Знай"

Співачка Garna оприлюднила новий кліп на пісню "Знай", якою закликає робити вибір, який визначить наше світле майбутнє. Слухайте потужну пісню про кожного з нас!

Співачка Garna наголошує, що її мета полягає у тому, щоб дарувати своїм слухачам спектр найсвітліших відчуттів, гріти серця та запалювати душі.

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Це хроніка нашого болю і переживань під час війни, з яких виростають віра, впевненість і незламність. Це наше звернення до Бога зійти на землю і побачити весь цей жах зблизька. Це наш заклик до українського народу: ставати сильнішими, ставати кращими, по-справжньому вільними та свідомими", – коментує співачка.

Слухати пісню GARNA – Знай:

Слова пісні GARNA – Знай:

1.

Тримай, ми на краю землі,

Шукаємо спасіння

Запалюєм вогні

Наступним поколінням

Не мовчи

Світ почує – ти кричи.

Приспів:

Знай,

Майбутнє своїй землі,

Обираєм, знай!

Ми вільні люди.

Своїй землі не віддамо,

Ти знай!

2.

Серця стук, неначе азбукою Морзе.

У руках ми затискаєм сльози.

Не мовчи

Світ почує – ти кричи.

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