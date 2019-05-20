Світ Дикого Заходу: трейлер і дата виходу 3 сезону

У мережі з'явився перший трейлер до третього сезону серіалу Світ Дикого Заходу (Westworld III). Дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

Канал HBO потішив фанатів першим офіційним промо до продовження фантастичного телесеріалу Світ дикого Заходу (Westworld III). Прем'єра третього сезону поки запланована на 2020 рік, а деталі залишаються таємницею.

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Варто відзначити, що ролик з'явився на каналі одразу ж після виходу фінальної серії 8 сезону Гри престолів, тому глядачі пожартували, що HBO знає, як потрібно втримувати свою аудиторію. Сам трейлер показує, як герой зірки "Пуститися берега" Аарона Пола роздумує про значно кращий світ, який навряд чи може існувати, а також намагається зламати чинну систему. Вкінці відео фанатів чекає несподівана зустріч з уже відомим персонажем.

Світ дикого Заходу 3, дивитись трейлер серіалу онлайн:

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