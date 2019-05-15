Чорне дзеркало: трейлер і дата виходу 5 сезону

Чорне дзеркало у 2019 потішить фанатів продовженням, адже з'явився трейлер до 5 сезону, який точно вартий уваги. Дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ.

Стрімінговий сервіс Netflix нарешті показав офіційний трейлер до 5 сезону науково-фантастичного серіалу "Чорне дзеркало", прем'єра якого запланована вже на 5 червня.

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Як можна побачити у промо, глядачів познайомлять з трьома історіями про майбутнє, технології, стосунки та загалом життя. До слова, в епізодах можна впізнати багатьох зірок, серед яких Майлі Сайрус, Ендрю Скотт (Шерлок), Ентоні Макі (Месники), Тофер Грейс (Інтерстеллар, Людина-павук 3).

Чорне дзеркало 5, дивитись трейлер серіалу онлайн:

Чорне дзеркало (Black Mirror) – британський науково-фантастичний телесеріал-антологія, який вигадав журналіст Чарлі Брукер. Серіал, який транслює Netflix, сатирично та похмуро показує і сучасне суспільство, і антиутопічні наслідки шаленого розвитку технологій.



"Чорне дзеркало з назви – це те дзеркало, яке ви можете побачити на кожній стіні, на кожному столі, у кожній долоні: холодний, осяйний екран телевізора, монітора, смартфона", – пояснив Чарлі Брукер.

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