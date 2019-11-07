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Суворі правила: у Китаї вводять комендантську годину для юних геймерів

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Китай встановлює правила для геймерів - фото 1
Китай встановлює правила для геймерів

Уряд Китаю вирішив суворо підійти до питання залежності дітей і підлітків від ігор, тому встановлює обмеження у часі для забав на комп'ютерах. І все значно серйозніше, аніж здається!

У Китаї запроваджують обмеження щодо онлайн-ігор у нічний час доби, а також встановлюють максимальну тривалість посиденьок за іграми на день.

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Нові правила передбачають, що всі, кому ще нема 18 років, можуть розважатись в іграх лише у період з 8 ранку до 22 вечора. Однак і це ще не все, адже у будні юним геймерам взагалі виділяють тільки 90 хвилин на забавки, а на вихідних час збільшується до 180 хвилин.

Також в уряді країни вирішили встановити максимальну суму грошей, які діти можуть вкладати у свої профілі в іграх. Приміром, школярі від 8 до 16 років – 200 юанів (705 гривні) у місяць, підлітки 16-18 років – 400 юанів (1409 гривень). Відтепер навіть реєстрація передбачатиме реальні імена, адже ігрові компанії звірятимуть персональні дані користувачів з інформацією з національної бази.

Китай ввів суворі правила для юних геймерів - фото 366561
Китай ввів суворі правила для юних геймерів

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Джерело: dtf
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