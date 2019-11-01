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Death Stranding від генія Хідео Кодзіми: перші відгуки про найочікуванішу гру 2019
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У мережі з'явилися рецензії на Death Stranding – гру японського геймдизайнера Хідео Кодзіми. Самого автора називають генієм, тож недивно, що його творіння стало найочікуванішою грою 2019 року. Чи виправдала вона всі сподівання? Читайте перші відгуки!
Фантастичний трилер Death Stranding вийде на PS4 вже 8 листопада, але журналісти та топові геймери вже мали змогу оцінити гру. За її сюжетом, головний герой відновлює зруйновану невідомим катаклізмом Америку, тікає від монстрів з потойбічного світу і ховається від аномалій в дусі "Сталкера" Андрія Тарковського.
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Death Stranding – абсолютна протилежність усім існуючим іграм. По-перше, це не тільки гра, але й кіно. Варто приготуватися до того, що в перші години вам показують сюжетні ролики довжиною у 20-25 хвилин, потім дають пограти хвилин 10, після чого вмикають ще один ролик хвилин.
По-друге, як і обіцяв Кодзіма, Death Stranding створює власний жанр. Це не зовсім симулятор виживання, не зовсім інтерактивне кіно, не зовсім шутер, не зовсім стелс і не зовсім типова гра з відкритим світом (а карта тут досить велика). Тут всього потроху, що в підсумку і складається в гру з унікальним геймплейним ритмом.
Дивитись онлайн релізний трейлер Death Stranding для PS4:
Головний герой Сем Портер Бріджес (Норман Рідус з серіалу "І мертві підуть") працює кур'єром. Це – найнебезпечніша професія в Америці, спустошеній загадковим катаклізмом. Після катастрофи країна розпалася на дрібні відокремлені бази. Усюди монстри, а припаси в населені пункти якось треба доставляти – це завдання і лягає на плечі Сема й інших кур'єрів.
Втім, не варто думати, ніби Death Stranding – це суцільна ходьба і довгі сюжетні ролики. Мета головного героя – об'єднати Америку, а значить, доведеться заглянути на віддалені бази і підключити їх за допомогою спеціального пристрою до столичного вузла (недарма ж це гра з відкритим світом). Експедиція вийде довгою, виснажливою і небезпечною. Сему на шляху не раз доведеться зіткнутися з монстрами потойбічного світу. Виявити їх можна за допомогою того самого малюка і пристрою, який реагує на присутність тварюк.
У такі моменти Death Stranding перетворюється в хоррор: суперник невидимий, хоча там, де проповзають чудовиська, залишаються чорні відбитки. Шуміти Сему не варто – істоти реагують на звук. У грі навіть є окрема кнопка для того, щоб головний герой затамував подих і ворог пройшов мимо. Але якщо затримувати занадто довго, Сем мимоволі зробить гучний вдих – і все зіпсує! Тоді монстри зі світу мертвих негайно спробують затягнути гравця в торф'яну калюжу. І, якщо не відбитися, Сема віднесе потоком торфу до величезних істот (їх якраз прекрасно видно), які будуть намагатися з ним розправитися. І не факт, що ворогів вийде вбити, особливо якщо не взяти з собою потрібні припаси для ефективної боротьби. Битви страшні, довгі й напружені – іноді простіше втекти.
Більшість критиків погоджується на думці, що Кодзіма все ж виправдав покладені на нього очікування, хоча це здавалося майже неможливим. Зараз на Metacritic середній бал гри становить 84 бали, а вона ще не вийшла на консолях. До речі, на комп'ютерах Death Stranding вийде влітку 2020-го.
Дивитись онлайн ОГЛЯД гри Death Stranding:
Перші відгуки і рецензії на гру Кодзіми
- Digitaly Downloaded – 100 балів
Як гра Death Stranding представляє не дуже багато. Але як твір мистецтва – це щось видатне. Ми ніколи не побачимо щось подібне в світі великих бюджетів.
- IGN Italia – 99 балів
Death Stranding дарує досвід, який залишиться з вами надовго.
- Vandal – 92 бали
Це гра, яка бере на себе ризики. Вона не боїться бути унікальною і постійно дивує гравця. У час, коли ААА-ігри здаються однаковими, Кодзіма йде власним шляхом.
- XGN – 85 балів
Death Stranding не для всіх, але це все ще захоплива пригода з красивим світом і приголомшливими персонажами. Геймплею бракує різноманітності, але ти все одно хочеш грати далі через прекрасну історію. Те ж саме стосується секцій зі стелс – це одна з найкращих фішок Кодзіми.
- Destructoid – 80 балів
Death Stranding не така вже дивна і неприступна, як її описували маркетингові кампанії.
- CG Magazine – 75 балів
Тяга до реалізму іноді заважає насолоджуватися грою, але це досвід, який зачепить серця.
- Hardcore Gamer – 70 балів
Якби вона не була настільки розтягнутою, то з неї вийшло щось особливе. У підсумку ми отримуємо зациклений процес, за яким цікавіше спостерігати, ніж грати в нього.
- VGC – 40 балів
Вигадлива постапокаліптична мелодрама з неприємними механіками і мерзенними темами.
Death Stranding – по-справжньому сміливий експеримент і, мабуть, найбільший ексклюзив для PS4. Можливо, хайп зіграв з ним злий жарт: попри бюджети, це проєкт далеко не для всіх – і він сповнений проблем, за які Кодзіму лають вже не перший рік. Тим не менше, в контексті індустрії Death Stranding – яскраве авторське висловлювання, шедевр, який вартий уваги кожного геймера.
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