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Сутінки, Тор, Дедпул та інші: як виглядали б діти закоханих пар з кіно
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Джек та Роуз, Малдер і Скаллі, Едвард Руки-ножиці та Кім – кінопари, які захоплюють глядачів своїми стосунками. Подивіться, як виглядали б діти цих та інших закоханих парочок з фільмів, якби вони у них коли-небудь з'явилися.
За допомогою спеціальної програми ми поєднали фотографії персонажів з фільмів, які були у романтичних стосунках, і отримали знимок того, як могла б виглядати дитина цих кіногероїв. Ось що з цього вийшло!
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Едвард і Кім з фільму "Едвард руки-ножиці"
Едвард і Кім навряд чи б познайомилися, якби не турботлива і велелюбна мати дівчини, яка знаходить хлопця в покинутому маєтку його померлого творця і призводить його до себе додому.
Річард і Емелін з фільму "Блакитна лагуна"
Сюжет розвивається на далекому безлюдному острові в тропічних широтах. Хлопчик Річард і дівчинка Емелін залишаються на острові вдвох. Вони виросли, полюбили один одного і стали відчувати щось один до одного.
Уейд і Ванесса Вілсон з фільму "Дедпул"
Уейд Вілсон – колишній солдат, який підробляє найманцем в Нью-Йорку. У місцевому барі свого друга зустрічає повію Ванессу Карлайл, з якою у нього згодом зав'язуються романтичні стосунки. Через рік Уейд робить Ванессі пропозицію, і вона погоджується.
Джек і Роза з фільму "Титанік"
17-річна Роуз та бідний художник Джек опиняються одночасно на розкішному кораблі. Джек рятує Роуз від самогубства і між ними з'являються почуття.
Гаррі Поттер і Джинні Візлі з серії фільмів про Гаррі Поттера
Еволюція стосунків Джинні Візлі: подруга, дівчина, а потім і дружина Гаррі Поттера. Разом у них народилися троє дітей: Джеймс Сіріус, Албус Северус і Лілі Луна.
Едвард Каллен і Белла Свон з трилогії "Сутінки"
Белла – 17-річна дівчина, яка закохалась у вампіра Едварда. Ці почуття виявилися взаємними – хлопець і сам закохався у неї.
Тор і Джейн Фостер з фільму "Тор"
У повнометражному фільмі "Тор" Джейн Фостер стала романтичним захопленням героя та одним з головних персонажів.
Супермен і Лоїс Лейн з фільму "Супермен"
Кларк Кент і його кохана Лоїс Лейн ведуть боротьбу проти ворогів цього світу. Коли вони вирішують стати розсудливим і пожити нормальним життям середньостатистичної сімейної пари, то розуміють, що це не так просто.
Рет Батлер і Скарлетт О'Хара з фільму "Віднесені вітром"
Скарлетт і Рет стали іконічною парою, романтичною класикою. Увагу Рета на барбекю привертає південна красуня Скарлетт, чиє освідчення в коханні він підслухав.
Фокс Малдер та Дана Скаллі з серіалу "Секретні матеріали"
У відділ "Секретних Матеріалів" Дану Скаллі перевели з метою піддати роботу Фокса Малдера науковому аналізу. З самого початку вона грає роль скептика, але згодом вона переймається методами Малдера.
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