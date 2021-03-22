На кого вчилися Тіна Кароль, Сергій Бабкін, Юлія Саніна та інші: освіта українських зірок

на кого вчилися українські артисти

Топові українські співаки та співачки підкорюють слухачів своїми голосами, проте лише малий відсоток з них мають професійну вокальну освіту. Читайте далі та дізнайтеся, на кого вчилися артисти українського шоу-бізу.

Тіна Кароль

Тіна Кароль закінчувала музичну школу за класом фортепіано, а також Київське вище музичне училище імені Глієра. Другу вищу освіту Тіна здобувала у Національному авіаційному університеті на факультеті менеджменту та логістики.

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Андрій Данилко

Андрій Данилко потрапив в ПТУ № 30, де здобув спеціальність "касир-продавець продовольчих товарів". А у 1997 році він вступив до Київського інституту культури та мистецтв на спеціальність "режисер естради масових видовищ", але його відрахували.

Юлія Саніна

Юлія Саніна у 2005 році закінчила дитячу музичну школу джазового та естрадного мистецтва, а потім вступила до інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Її фах – фольклористика.

Святослав Вакарчук

Святослав Вакарчук навчався на фізичному факультеті Львівського університету ім. Франка. Його спеціалізація – теоретична фізика. За другою вищою освітою він економіст-міжнародник.

Гайтана

Гайтана-Лурдес Ессамі закінчила музичну школу за класом саксофону. Потім вона здобула економічну освіту. А ще Гайтана з дитинства займалась настільним тенісом і має звання кандидата у майстри спорту.

Артем Пивоваров

Артем Пивоваров після середньої школи вступив до Вовчанського медичного коледжу, а далі здобував освіту у Національній Академії Міського Господарства в Харкові. Має науковий ступінь бакалавра з екології.

Христина Соловій

Христина Соловій закінчила філологічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка.

Тарас Тополя

Фронтмен гурту "Антитіла" Тарас Тополя навчався в Академії МВСУ, де у 2007 році отримав вищу юридичну освіту.

Андрій Хливнюк

Андрій Хливнюк навчався в музичній школі за класом акордеону та в бізнес коледжі на графічного дизайнера. Також здобував спеціальність перекладача в Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького.

Сергій Бабкін

Сергій Бабкін закінчив Харківський ліцей мистецтв № 133 та музичну школу № 13 по класу флейти. Також у 2000 році закінчив факультет "актор театру драми і кіно" Театрального відділення Харківського Державного Університету Мистецтв.

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