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Голлівудські актори у своїй першій та крайній на цей момент ролі

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Голлівудські актори у своїй першій та крайній на цей момент ролі - фото 1

Зробили для вас добірку фото десяти відомих зірок кіно. Порівняйте, як вони виглядали у першій своїй ролі та в крайньому фільмі, у якому зіграли.

Джим Керрі

  • Перша роль Тоні Мороні у фільмі 1981 року Гумове лице (Rubberface)
  • Крайня роль Іво Роботнік/Доктор Еґмен у фільмі 2020 року Їжак Сонік (Sonic the Hedgehog)

Голлівудські актори у своїй першій та крайній на цей момент ролі - фото 451622

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Скарлетт Йоханссон

  • Перша роль Лаура Нельсон у фільмі 1994 року Норт (North)
  • Крайня роль Наташа Романова/Чорна вдова у фільмі 2021 року Чорна вдова (Black Widow)

Голлівудські актори у своїй першій та крайній на цей момент ролі - фото 451624

Кіану Рівз

  • Перша роль відвідувача у фільмі 1984 року Завзятість (Hangin' In)
  • Крайня роль Тед Логан у фільмі 2020 року Біл і Тед (Bill & Ted Face the Music)

Голлівудські актори у своїй першій та крайній на цей момент ролі - фото 451625

Анджеліна Джолі

  • Перша роль Тош у фільмі 1982 року У пошуках виходу (Lookin' to Get Out)
  • Крайня роль Роуз Літтлтон у фільмі 2020 року Пітер Пен і Аліса в країні див (Come Away)

Голлівудські актори у своїй першій та крайній на цей момент ролі - фото 451626

Джонні Депп

  • Перша роль Глен Ланц у фільмі 1984 року Кошмар на вулиці В'язів (A Nightmare on Elm Street)
  • Крайня роль Юджин Сміт у фільмі 2020 року Великий (Minamata)

Голлівудські актори у своїй першій та крайній на цей момент ролі - фото 451627

Вайнона Райдер

  • Перша роль Ріна у фільмі 1986 року Лукас (Lucas)
  • Крайня роль Джойс Байєрс у серіалі 2016-2021 року Дивні дива (Stranger Things)

Голлівудські актори у своїй першій та крайній на цей момент ролі - фото 451628

Джаред Лето

  • Перша роль Майкл у фільмі 1994 року Круті та чокнуті (Cool and the crazy)
  • Крайня роль доктор Майкл Морбіус у фільмі 2022 року Морбіус (Morbius)

Голлівудські актори у своїй першій та крайній на цей момент ролі - фото 451632

Джулія Робертс

  • Перша роль Бебс у фільмі 1987 року Пожежна команда (Firehouse)
  • Крайня роль Хайді Бергман у фільмі 2018 року Повернення додому (Homecoming)

Голлівудські актори у своїй першій та крайній на цей момент ролі - фото 451633

Том Хіддлстон

  • Перша роль оператор у фільмі 2001 року Змова (Conspiracy)
  • Крайня роль Локі у фільмі 2021 року Локі (Loki)

Голлівудські актори у своїй першій та крайній на цей момент ролі - фото 451634

Шарліз Терон

  • Перша роль дівчина у фільмі 1995 року Діти кукурудзи 3 (Children of the Corn III)
  • Крайня роль Андромаха зі Скіфії у фільмі 2020 року Безсмертна гвардія (The Old Guard)

Голлівудські актори у своїй першій та крайній на цей момент ролі - фото 451637

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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