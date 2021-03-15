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Голлівудські актори у своїй першій та крайній на цей момент ролі
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Зробили для вас добірку фото десяти відомих зірок кіно. Порівняйте, як вони виглядали у першій своїй ролі та в крайньому фільмі, у якому зіграли.
Джим Керрі
- Перша роль Тоні Мороні у фільмі 1981 року Гумове лице (Rubberface)
- Крайня роль Іво Роботнік/Доктор Еґмен у фільмі 2020 року Їжак Сонік (Sonic the Hedgehog)
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Скарлетт Йоханссон
- Перша роль Лаура Нельсон у фільмі 1994 року Норт (North)
- Крайня роль Наташа Романова/Чорна вдова у фільмі 2021 року Чорна вдова (Black Widow)
Кіану Рівз
- Перша роль відвідувача у фільмі 1984 року Завзятість (Hangin' In)
- Крайня роль Тед Логан у фільмі 2020 року Біл і Тед (Bill & Ted Face the Music)
Анджеліна Джолі
- Перша роль Тош у фільмі 1982 року У пошуках виходу (Lookin' to Get Out)
- Крайня роль Роуз Літтлтон у фільмі 2020 року Пітер Пен і Аліса в країні див (Come Away)
Джонні Депп
- Перша роль Глен Ланц у фільмі 1984 року Кошмар на вулиці В'язів (A Nightmare on Elm Street)
- Крайня роль Юджин Сміт у фільмі 2020 року Великий (Minamata)
Вайнона Райдер
- Перша роль Ріна у фільмі 1986 року Лукас (Lucas)
- Крайня роль Джойс Байєрс у серіалі 2016-2021 року Дивні дива (Stranger Things)
Джаред Лето
- Перша роль Майкл у фільмі 1994 року Круті та чокнуті (Cool and the crazy)
- Крайня роль доктор Майкл Морбіус у фільмі 2022 року Морбіус (Morbius)
Джулія Робертс
- Перша роль Бебс у фільмі 1987 року Пожежна команда (Firehouse)
- Крайня роль Хайді Бергман у фільмі 2018 року Повернення додому (Homecoming)
Том Хіддлстон
- Перша роль оператор у фільмі 2001 року Змова (Conspiracy)
- Крайня роль Локі у фільмі 2021 року Локі (Loki)
Шарліз Терон
- Перша роль дівчина у фільмі 1995 року Діти кукурудзи 3 (Children of the Corn III)
- Крайня роль Андромаха зі Скіфії у фільмі 2020 року Безсмертна гвардія (The Old Guard)
До теми: Жульєт Бінош – 57! Добірка нових фільмів з акторкою
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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