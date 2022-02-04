Сусідка: вийшов трейлер української комедії з Ксенією Мішиною

3 березня 2022 року в український прокат вийде романтична комедія Сусідка. А наразі насолоджуємося трейлером стрічки!

Новий фільм створено за сценарієм української письменниці Ірени Карпи, пише life.nv.ua.

Це цікаво: Прем'єри серіалів лютого 2022: ТОП 5 новинок, які варто подивитись

"Я сама обожнюю комедії з пустощами та гарним кінцем. А в цьому фільмі ми ковзанкою проїдемося по стереотипах про стосунки між чоловіком і жінкою та про сімейні цінності", – коментує Ірена.

Історія розповідає про класичного холостяка Петра, ​​роль якого виконав Артемій Єгоров. Отже, він укладає парі зі своїм одруженим другом, що зможе просто прожити один місяць у своїй квартирі з незнайомою жінкою. Тому невдовзі на порозі його будинку з'являється скромна вчителька музики, на ім'я Вероніка (Ксенія Мішина).

На окрему увагу заслуговує музичний супровід – драйвові треки українських виконавців, надають святкової атмосфери та енергійності.

І ще: Убиваючи Єву: дивіться онлайн трейлер фінального сезону серіалу