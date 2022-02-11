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Супутники Ілона Маска видовищно згоріли в атмосфері: дивіться відео

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Ці супутники не змогли досягнути необхідної висоти через бурю - фото 1
Ці супутники не змогли досягнути необхідної висоти через бурю

Наслідки невдалого запуску супутників інтернет-сервісу Starlink вдалося зафіксувати на відео. "Вогненну загибель" деяких сателітів SpaceX, які так і не досягли потрібної орбіти, зняли на камеру в небі над Пуерто-Ріко.

Трихвилинне відео, надане некомерційною організацією Sociedad de Astronomia del Caribe. У ньому можна побачити згоряння двох об'єктів з інтервалом в одну хвилину.

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За словами астронома з Нідерландів Марка Лангбрука, це можуть бути частини одного і того ж супутника або два окремі космічні об'єкти. Однак він повністю впевнений, що це ті самі супутники, запущені SpaceX на початку лютого. Вони, нагадаємо, так і не змогли набрати потрібну висоту через сильну геомагнітну бурю.

Крім того, астроном підкреслив, що найближчими днями люди зможуть спостерігати в небі ще не одну "вогненну смерть" і розпад на частини супутників Starlink, що вийшли з ладу.

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