Ілон Маск представив міжпланетний корабель Starship і показав, як колонізуватиме Марс

Засновник компанії SpaceX Ілон Маск презентував оновлену версію космічного корабля Starship, який, за його словами, здійснить революцію у космічних польотах. Це перші подробиці про міжпланетний "транспорт" за два роки.

Так, Ілон Маск під час виступу на космодромі Starbase компанії SpaceX у Бока-Чіка (штат Техас) заявив, що новий космічний корабель Starship. призначений для польотів на Місяць та Марс. Він уперше досягне навколоземної орбіти цього року, пише The New York Times.

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"Зараз я абсолютно впевнений, що ми виведемо Starship на орбіту вже скоро цього року. Я вважаю, що Starship допоможе створити місто на Марсі та доставить близько двох тонн матеріалів із Землі", – розповів Маск.

Starship складається з космічного корабля та ракети-носія Super Heavy. Маск продемонстрував на відео, як саме виглядатиме запуск апарату та колонізація Червоної планети. За словами мільярдера, процес польоту займатиме до шести хвилин. Дві на зліт і ще чотири – на посадку ракети-носія. Загалом SpaceX планує модернізувати систему, щоб її вдалося використовувати кожні 6-8 годин, що дозволить проводити до трьох запусків на день. Водночас компанія працює над багаторазовістю космічного корабля, оскільки це є основним ключем для майбутніх досліджень космосу.

Також стало відомо, що нові двигуни Raptor використовують більше рідкого кисню, ніж палива, через що корабель буде здатний дозаповнюватися на орбіті. Сьогодні ж ракета обладнана 29 двигунами, проте компанія збільшить цю кількість до 33.

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