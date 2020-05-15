Супутникам NASA вдалося зафіксувати філіппінський тайфун

Супутники NASA і NOAA надають прогнозистам дані, які показують силу і масштаби тайфуну Вонгфонг.

З супутника NOAA-20 тайфун Вонгфонг був помітний вже вночі 13 травня. За словами фахівців, знімки показали особливості, які можна було очікувати від посиленого шторму, включаючи тропосферні гравітаційні хвилі.

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Інфрачервоне зображення також показало температуру верхньої межі хмар. Найхолодніші температури на вершині хмар вказують на сильні шторми, тому що хмари виштовхуються в атмосферу сильним підйомом повітря. NOAA-20 показав, що нижчі температури (там, де розташована конвекція) оточують центр циркуляції.

Прилад Visible Infrared Imaging Radiometer Suite (VIIRS) на борту супутника NASA-NOAA на АЕС Суомі надав зображення тайфуну Вонгфонг, коли він наблизився до центральної частини Філіппін 14 травня. Вонгфонг підійшов до берега острова Самар, який є третім за величиною островом на Філіппінах.

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