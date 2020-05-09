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NASA перетворило фото Всесвіту на музичну композицію

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Фото Всесвіту переклали на музику - фото 1
Фото Всесвіту переклали на музику

Всесвіт повний загадок. Деякі з них вже розкрито, інші тільки чекають свого часу. Як відомо, звук не здатний поширюватися в вакуумі. Але це зовсім не означає, що космос безмовний. Насправді багато об'єктів випускають ультразвукове випромінювання, на основі якого NASA створило справжню гаму звуків.

У 2019 дослідники NASA придумали спосіб перекладу зображень, отриманих з орбітального телескопа "Хаббл", на музику.

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У космічному агентстві для композиції, що вийшла придумали незвичайну назву: "скриня з галактичними скарбами", оскільки в ньому міститься величезна кількість галактик і інших масивних космічних об'єктів.

"Кілька зірок сяють на передньому плані, у той час як масивне скупчення галактик притискається до самого центру зображення; величезна колекція, можливо, з тисяч галактик, і всі вони об'єднані невтомною силою гравітації", – описують побачене астрономи.

За словами творців ультразвукового зображення, різні космічні об'єкти виробляють різні звуки. Зірки і компактні галактики представлені короткими і чистими нотами, тоді як спіральні галактики випускають складніші і довші імпульси. Особливо цікавим і насиченим звучання стає в середині відео, коли досягає скупчення галактик RXC J0142.9 + 4438.

"Час тече зліва направо, а частота звуку змінюється від низу до верху, варіюючи від 30 до 1000 герц. Об'єкти у нижній частині зображення дають нижчі частоти, натомість ті, які розташовані біля верхньої частини, дають вищі", – пояснюють представники NASA.

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Джерело: Physics Astronomy
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