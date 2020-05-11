Астрономи отримали зображення Юпітера найвищої роздільної здатності

Дослідники за допомогою телескопа Gemini North на Гавайських островах зробили знімки з найбільшою роздільною здатністю Юпітера за всю історію спостережень з Землі. Ці зображення є частиною багаторічної спільної програми спостережень з космічним телескопом Хаббл на підтримку місії NASA.

Свіжі зображення показують, що удари блискавки і деякі з найбільших штормових систем, які їх створюють, утворюються всередині і навколо великих конвективних осередків над глибокими хмарами водяного льоду і рідини планети. Нові спостереження також підтверджують, що темні плями в знаменитій Великій червоній плямі насправді є пробілами в хмарному покриві, а не через зміни кольору хмар Юпітера.

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Три роки спостережень за планетою дозволили по-новому подивитися на хмарні вершини Юпітера.Чіткі інфрачервоні знімки доповнюють оптичні і ультрафіолетові спостереження Хаббла і радіоспостереження на космічному кораблі Юнона, відкриваючи нові секрети про планету-гіганта.

Інфрачервоний імідж-сканер Gemini North (NIRI) дозволяє астрономам вдивлятися в сильні шторми Юпітера, оскільки інфрачервоне світло з більшою довжиною хвилі може проходити крізь тонкий серпанок, але затінюється більш щільними хмарами високо в атмосфері Юпітера. Це створює ефект, схожий на "ліхтар" на зображеннях, де теплі глибокі шари атмосфери Юпітера світяться крізь щілини в щільному хмарному покриві планети.

Детальні багатохвильові знімки Юпітера, отримані за останні три роки, виявилися вкрай важливими для контекстуалізації спостережень з орбітального супутника Юноні і для розуміння закономірностей вітру Юпітера, атмосферних хвиль і циклонів.

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