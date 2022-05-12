Support Ukraine: у Берліні покажуть знамените балетне шоу на підтримку України

Українські танцівники вийдуть на сцену у Берліні, щоб підтримати всіх тих, хто постраждав через вторгнення російських окупантів. Все це пройде в рамках ініціативи #SupportUkraine.

27 травня в берлінському "Театрі на Потсдамській площі" покажуть балетне шоу Radio&Juliet & Quatro. Головна мета шоу – підтримати Україну. Усі виручені з продажу квитків кошти підуть до благодійного фонду Tabletochki. Наразі він підтримує всіх, хто постраждав від війни в Україні. Зокрема, допомагає сім’ям в евакуації, медикам з оснащенням лікарень та орендою амбулаторних квартир, здійснює психологічну допомогу та багато іншого, пише Радіо MAXIMUM.

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Війна змінила наші плани, але не нашу головну мету – допомогти, – говорять у фонді.

Нещодавно українські балетні танцівники з дітьми полишили свої домівки та все, що мало для них цінність. Тому 27 травня вони танцюватимуть для того, щоби допомогти своїм землякам, які опинилися в складному становищі через війну. Артисти з жахом розповідають, як їхні родичі та друзі з України ховаються від обстрілів у підвалах без світла, газу й води та евакуюються з немовлятами без речей першої потреби.

Хто виступить у шоу:

Балет Radio & Juliet – це симбіоз мінімалістичної й іноді бравурної хореографії від Едварда Клюге та емоційної музики від Radiohead. Чуттєвий альбом O.K. Computer і незрівнянна пластика українських танцівників зі світовими іменами змушують глядача подивитися на шекспірівську історію про двох закоханих під іншим кутом. Не дивно, що ця створена у 2005 році постановка мала шалений успіх у Європі, США та Азії.

– це симбіоз мінімалістичної й іноді бравурної хореографії від Едварда Клюге та емоційної музики від Radiohead. Чуттєвий альбом O.K. Computer і незрівнянна пластика українських танцівників зі світовими іменами змушують глядача подивитися на шекспірівську історію про двох закоханих під іншим кутом. Не дивно, що ця створена у 2005 році постановка мала шалений успіх у Європі, США та Азії. Балет Quatro – це незмінний хореограф Едвард Клюге і прониклива музика Мілко Лазара. Завдяки їхній синергії під час спектаклю утворюється новий творчий симбіоз – віолончель, фортепіано та танець. Нічого зайвого.

Квитки на балетне шоу Radio&Juliet & Quatro

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