Музика у часи війни: розпочинається концертний сезон у Митрополичих Садах у Львові

Наприкінці серпня й у вересні в унікальній локації просто неба відбудеться близько 10 концертів на підтримку ЗСУ. Компанія "BIGSHOW Agency" та Благодійний фонд "Фундація Духовного Відродження" анонсують відкриття сезону концертів на підтримку захисників у Митрополичих садах, що на Святоюрській горі.

Музичні події у цій унікальній львівській локації за кілька минулих років уже встигли стати однією з візитівок культурного життя у місті Лева. Продовжиться добра традиція і цьогоріч. З новою силою та новими цілями – підтримувати українську музичну культуру та акумулювати кошти для ЗСУ.

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У випадку повітряних тривог, під час концерту робитимуть паузу, а всіх слухачів проінформують щодо найближчих до локації укриттів.

Відкриється концертний сезон у Митрополичих Садах-2022 уже найближчої неділі, 21 серпня. Того вечора найкращі джазові музиканти України зіграють спеціальну програму під назвою "Джаз нескорених. Український та світовий". Усіма улюблені українські та світові хіти прозвучать у нових джазових аранжуваннях: від джазових інтерпретацій "Черемшини" та запальних пісень Богдана Весоловського – до романтичних хітів з репертуару Френка Сінатри та Елли Фіцджеральд. Сюрпризом концерту стане виступ спеціальної гості Соломії Чубай, яка виконає пісні на слова легендарних українських поетів.

Графік концертів просто неба у Митрополичих Садах:

23 серпня – "Хіти Української Естради" у виконанні оркестру під керівництвом народного артиста України Богдана Мочурада

26 серпня – Віктор Винник і "МЕРІ" представлять концертну програму "Я з України"

27 серпня – спеціальна програма "Світові хіти" у виконанні оркестру

2 вересня – камерний оркестр "Віртуози Львова" зіграє особливу програму "Шедеври класики про кохання"

3 вересня – благодійний концерт Соломії Чубай "POETY в Садах"

4 вересня – благодійне шоу скрипаля-віртуоза Олександра Божика у супроводі рок-бенду

Ворог хоче одного – щоб наша держава припинила жити, у всіх сферах. Ми ж не маємо права здаватися! Саме тому анонсуємо концерти, які у часі війни підтримуватимуть збереження та розвиток української культури й під час яких ми збиратимемо кошти для потреб ЗСУ", – зазначає Євген Кравчук, один з організаторів концертів у Митрополичих Садах від компанії "BIGSHOW Agency".

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