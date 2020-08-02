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Супермодель українського походження приголомшила провокаційним образом: гарячі фото (18+)

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Аліна Байкова - фото 1
Аліна Байкова / instagram

Всесвітньо відома супермодель Аліна Байкова прибула в Україну. 31-річна красуня, яка родом з Кропивницького, показала відвертий образ, взявши участь в модному показі.

Так, Аліна Байкова презентувала наряд з нової колекції українського дизайнера Юлії Айсіної. Модель з'явилася на публіці в напівпрозорому костюмі, що складається зі спідниці з бахромою і жакета. Оголені груди манекенниця прикрила наклейкою з написом "Censored". Такий образ дозволив помилуватися ідеальною фігурою Байкової.

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Супермодель українського походження приголомшила провокаційним образом: гарячі фото (18+) - фото 418797

Супермодель українського походження приголомшила провокаційним образом: гарячі фото (18+) - фото 418798

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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