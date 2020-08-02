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Леся Нікітюк розбурхала шанувальників гарячим образом у крихітних трусиках

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Леся Нікітюк - фото 1
Леся Нікітюк / instagram

Українська шоувумен Леся Нікітюк, попри зайнятість зйомками тревел-шоу "Le Маршрутка", долучилася до глобального флешмобу у мережі #womensupportingwomen на підтримку жінок іншими жінками, перейнявши ініціативу у Маші Єфросиніної. Ведуча порадувала підписників сексуальним кадром з ванної кімнати.

Так, на свіжому спокусливому знімку Леся Нікітюк розташувалася на краю ванни у крихітних трусиках і топі, оголивши стрункі довгі ніжки та засвітивши плоский животик.

І ще: У цьому фото ідеальне все: Леся Нікітюк показала, як потрібно фоткатись у відпустці

"Скажу чесно, що не дуже вникала в цей челендж, бо я на зйомках цілодобово. Але я за будь-який кіпіш, мета котрого мир, добро, любов, а особливо мужність та краса жінки. Всім шлю паростки любові", – прокоментувала Леді Ле пікантне фото з ванної кімнати.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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