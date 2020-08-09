Дівчина тижня: розкута порнозірка Міранда Віксен, яка не дає спокою своїм фанатам (18+)

Ще одна причина, чому неділя – найкращий день тижня, – рубрика Радіо МАКСИМУМ про найсексуальніших дівчат. Сьогодні під прицілом у нас Міранда Віксен, – спокуслива американська актриса фільмів для дорослих, яка заводить шанувальників своїми пікантними кадрами.

Готовий до справді гарячої добірки відвертих фото? Сьогодні знайомимо тебе з американською порнозіркою. Як відомо, актриси "дорослого жанру" часто не надто афішують свої акаунти в соціальних мережах. Проте, як виявилося, Міранда Віксен обожнює демонструвати свої сідниці і груди в Instagram. Соковита брюнетка часто ділиться своїми пікантними кадрами.

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Міранда – дівчина яскрава: красуня з величезними очима і пухкими губками, непоміченою залишитися не може. Вона пишається своєю зовнішністю і веде здоровий спосіб життя.

Крім кар'єри у порноіндустрії, панночка пише еротичні оповідання. Загалом, різнобічно розвинена красуня, з якою точно знайдеться про що поговорити. І подивитися є на що подивитися. Уже готова найспекотніша добірка інтимних знімків. Насолоджуйся:

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