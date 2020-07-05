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Супермодель Наомі Кемпбелл поділилася раніше неопублікованими голими фото (18+)

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Наомі Кемпбелл - фото 1
Наомі Кемпбелл / instagram

Легендарна британська модель Наомі Кемпбелл порадувала своїх підписників відвертими кадрами, які раніше не були опубліковані. Знімки були зроблені у рамках рекламній фотосесії для італійського модного будинку Valentino.

Навесні минулого року 50-річна Наомі Кемпбел стала головною героїнею рекламної кампанії нової сумки Valentino Garavani VRING. Оригінальні рекламні кадри, що увійшли до фінальної версії кампейну, були відзняті у нью-йоркському метро. На них зірка світової індустрії моди з'явилася без спідньої білизни – лише у плащі-накидці з блискучих паєток.

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Через рік після виходу кампейну Кемпбелл вирішила показати неопубліковані знімки, на яких вона позує повністю голою на станції метро і у вагоні поїзда – з одною лише модною сумочкою від Valentino.

Супермодель Наомі Кемпбелл поділилася раніше неопублікованими голими фото (18+) - фото 414078

Супермодель Наомі Кемпбелл поділилася раніше неопублікованими голими фото (18+) - фото 414079

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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