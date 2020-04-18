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Супермодель Емілі Ратажковскі знялася топлес: інтимне фото

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Емілі Ратажковскі - фото 1
Емілі Ратажковскі / instagram

Популярна супермодель і актриса Емілі Ратажковскі продовжує радувати підписників гарячими кадрами. Цього разу красуня знялася топлес. Пікантним знімком зірка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

На свідому сексуальному фото Емілі Ратажковскі позує в чорних трусиках з абстрактним принтом і високою посадкою. Також модель одягла блакитну панамку і розпустила волосся.

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При цьому дівчина вирішила не одягати бюстгальтер, а лише прикрила голі груди руками. В одній руці вона тримає лимон. У коментарі до фото зірка залишила тільки посилання на сайт купальників її власного бренду Inamorata.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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