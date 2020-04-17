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Шерон Стоун показала, як готує улюблену страву

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Шерон Стоун - фото 1
Шерон Стоун / instagram

Американська актриса Шерон Стоун показала свого молодшого сина і на камеру приготувала улюблену страву за рецептом своєї бабусі.

Ролик зірка виклала у своєму Instagram-акаунті. Стоун на відео на своїй кухні. Актриса показала, що вона готує свій улюблений бефстроганов.

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"Секрет у тому, щоб додати туди трохи шоколаду", – зізналася 62-річна знаменитість. У той час, як Шерон готувала вечерю, на задньому плані її молодший син мив посуд. Обидва були одягнені в домашній одяг: Стоун у вільній сукні з квітковим принтом, а син у світлій футболці і темних штанах.

Також актриса побажала всім не сумувати на карантині. Відеоролик Стоун отримав більш як 437 тисяч відміток "подобається".

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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