Шерон Стоун показала, як готує улюблену страву

Американська актриса Шерон Стоун показала свого молодшого сина і на камеру приготувала улюблену страву за рецептом своєї бабусі.

Ролик зірка виклала у своєму Instagram-акаунті. Стоун на відео на своїй кухні. Актриса показала, що вона готує свій улюблений бефстроганов.

І ще: Настя Каменських показала тренування всього на 30 хвилин

"Секрет у тому, щоб додати туди трохи шоколаду", – зізналася 62-річна знаменитість. У той час, як Шерон готувала вечерю, на задньому плані її молодший син мив посуд. Обидва були одягнені в домашній одяг: Стоун у вільній сукні з квітковим принтом, а син у світлій футболці і темних штанах.

Також актриса побажала всім не сумувати на карантині. Відеоролик Стоун отримав більш як 437 тисяч відміток "подобається".

Читайте також: Найкрасивіша гравець у покер показала пишні форми