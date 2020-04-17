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Відома телеведуча підстригла газон у весільній сукні: курйозне відео

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Аманда Холден - фото 1
Аманда Холден / instagram

Британська телеведуча Аманда Холден вирішила зробити дві добрі справи – підняти настрій своїм підписникам в соцмережі і підстригти газон. Як вона це зробила, – дивіться далі.

Відома телеведуча Аманда Холден під час карантину вирішила розвеселити своїх шанувальників. На відео 49-річна красуня постала перед фанами у красивій весільній сукні бренду Elie Saab, при цьому вона стриже галявину газонокосаркою.

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"Хороший день, щоб порухатися! Сподіваюся, що змусила вас посміхнутися", – підписала ролик ведуча. Вона також запропонувала своїм підписникам взяти участь у своєрідному флешмобі – зробити щось корисне у весільній сукні.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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