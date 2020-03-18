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Супермодель Алессандра Амбросіо знялась у відвертому бікіні: гарячі фото
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Бразильська супермодель Алессандра Амбросіо поділилася з шанувальниками пікантними фото в купальнику. Знімки красуня опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
38-річна модель Алессандра Амбросіо у рамках нової спокусливої фотосесії позувала на пляжі і на тлі басейну. Так, на одному з фото красуня постала в бірюзовому купальнику власного бренду Gal Floripa. Вартість такого комплекту становить 196 доларів.
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Також зірка позувала в білому бікіні Gal Floripa. Цей комплект коштує 88 доларів.
Автором фотосесії виступив відомий фешн-фотограф Лукас Менезес. Підписникам дуже сподобалися фото в бікіні моделі. Один з кадрів отримав майже 210 тисяч відміток "подобається".
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