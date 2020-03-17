Без спіднього і макіяжу: як проводить карантин найкрасивіша у світі дівчина

Популярна модель Белла Хадід не дарма вважається найкрасивішою дівчиною світу, адже навіть вдома вона виглядає дуже привабливо. Зірка показала пікантні фото з карантину, а також висловилась щодо коронавірусу.

23-річна американська модель Белла Хадід активно працює над власною кар'єрою, але знаходить час і для свого профілю в соцмережі Instagram, де у неї понад 29 млн підписників. І це зовсім не дивно, адже дівчина не має комплексів щодо своєї фігури та із радістю ділиться з шанувальниками майже всім, що трапляється у її житті.

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Белла не оминула увагою й ситуацію з коронавірусом, який поширюється світом, тож написала окремий пост про це.

"Будьте добрими, проявляти повагу, будьте в курсі. Настав час бути не егоїстичними, а вдумливими та обізнаними щодо тих, у кого імунна система схильна до запалень. Важливо поставитись до цього серйозно, щоб уповільнити поширення вірусу. Я б сказала, що краще перебільшувати, аніж реагувати недостатньо. Будь ласка, тримайте моральний компас увімкненим і проявляйте співчуття до інших. Купуйте те, що вам потрібно, не будьте жадібними. Якщо ви в продуктовому магазині і боретесь з літньою пані за туалетний папір, то ви помиляєтесь і нічого не робите, щоб розв'язати проблему. Дійте з любов'ю і світ заживе. Повільно, але впевнено. Я дякую всім, хто зараз працює. Дякую. Я думаю про вас, будьте у безпеці та шані. Люблю вас", - зазначила Белла.

А в Історіях дівчина похизувалась розкішною фігурою в домашньому одязі та без білизни. Вона знає, як привернути увагу публіки:

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