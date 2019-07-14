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Супергерої поряд: у США Бетмен рятує бездомних тварин

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Бетмен рятує бездомних тварин - фото 1
Бетмен рятує бездомних тварин / instagram.com/batman4paws

Американець у костюмі Бетмена реально допомагає бездомним тваринкам та самотнім людям. Цей хлопець не має розкішного бетмобіля, зате подарував домівку багатьом пухнастикам.

Знайомтесь, 27-річний Кріс Ван Дорн з Флориди ще донедавна був відомим у якості добродія в костюмі Бетмена, який рятує бездомних тварин та віддає у добрі люди. Саме у такому образі він забирає улюбленців з притулків та шукає для них нову родину. А костюм допомагає привернути увагу людей. Звісно ж, довго приховувати своє ім'я хлопцеві не вдалось, адже громадськість таки звернула на нього увагу.

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Як зізнається сам Кріс, він з дитинства обожнював комікси та фільми з Бетменом та хотів стати схожим на героя Готема. Тому він вирішив боротись за тих, хто справді не може постояти за себе, саме за покинутих тваринок.

instagram.com/batman4paws - фото 340666
instagram.com/batman4paws

"У дитинстві я вирішив, що Бетмен ідеальний персонаж, який поєднує силу духу та добру волю. Тому як вбрався як Темний лицар та вирішив стати символом допомоги для бездомних тварин", – зізнався американець.

instagram.com/batman4paws - фото 340669
instagram.com/batman4paws

Звісно ж, у нього немає ефектного бетмобіля, а їздить він на старенькій Honda, розвозячи домашніх улюбленців. Герої бувають не лише на сторінках коміксів та у фільмах!

instagram.com/batman4paws - фото 340667
instagram.com/batman4paws
instagram.com/batman4paws - фото 340668
instagram.com/batman4paws
instagram.com/batman4paws - фото 340670
instagram.com/batman4paws

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Джерело: medialeaks
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