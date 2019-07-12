Просто відкрий ногою: 8 шалених спроб повторити популярний челендж

Головне завдання користувачів цього літа – відкрити пляшки найбільш диким із можливих способів. За це варто подякувати челенджу "Bottle cap challenge", який захопив соцмережі й невідомо, коли їх покине. Ось найтрешовіші спроби користувачів впоратися із завданням!

Класичним варіантом #bottlecapchallenge є збивання кришки з пляшки ногою, але ж без жартівників нікуди. За час існування челенджу користувачі встигли зняти купу пародій.

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Ми обрали 8 найбільш диких способів відкрити пляшку – не намагайтесь повторити їх у реалі!

Футбольним м'ячем

Автомобільними спойлерами

Дошкою для вейкбордингу

У паралельній реальності

Силою думки :)

Собакою

І навіть конем

А ось Мерайї Кері досить просто заспівати...

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